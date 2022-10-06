Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России

Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Об этом сообщила Европейская комиссия.
Новые санкции подразумевают:
- установку базы для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю, а также запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка с декабря, нефтепродуктов — с февраля;
- запрет на импорт определенных видов стальной продукции, приборов, химикатов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, изделий из кожи и керамики, некоторых ювелирных изделий, сделанных не из золота;
- запрет на оказание ИТ-услуг, юридических консультаций, архитектурных и инжиниринговых услуг российскому правительству и организациям;
- запрет экспорта угля, включая каменноугольный кокс (используется на российских промышленных предприятиях), ряда электронных компонентов (необходимых для производства оружия), стрелкового оружия, некоторых химических веществ и технического оборудования, используемого в авиационном секторе;
- персональные ограничения против лиц, связанных с проведением референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях;
- запрет гражданам ЕС занимать должности в руководстве некоторых государственных предприятий России.
Седьмой пакет санкций ЕС против России был утвержден в июле. Ограничения ввели против 57 человек и нескольких компаний. Также страны Европейского союза ввели запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, имеющего российское происхождение или экспортированного из РФ.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале
расскажите друзьям
Другие материалы по темам