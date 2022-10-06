Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России

Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Об этом сообщила Европейская комиссия .

Седьмой пакет санкций ЕС против России был утвержден в июле. Ограничения ввели против 57 человек и нескольких компаний. Также страны Европейского союза ввели запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, имеющего российское происхождение или экспортированного из РФ.