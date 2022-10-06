Реклама
Новости
В Госдуме предложили создать регистр лиц, проходивших психиатрическое лечение
14:08
Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно
14:07
СМИ: на оппозиционера Кара-Мурзу* завели новое уголовное дело (третье) — о госизмене
13:37
Триумфатором BET Hip Hop Awards стал Кендрик Ламар, победивший в шести номинациях
12:48
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
12:13
В Таиланде бывший полицейский расстрелял 22 детей и 12 взрослых в детском саду
12:05
В России почти на 13% выросло производство алкоголя
12:00
antoineboissonot/Unsplash
Организаторы концертов столкнулись с нехваткой технических специалистов и оборудования
11:15
Алексей Учитель покинул Оскаровский комитет из‑за решения не выдвигать на премию фильм от России
10:57
В Госдуме предложили изымать брошенные на границе автомобили россиян
10:13
«Do for love»: посмотрите трейлер документального сериала о Zivert
10:00
Дуров: хакеры могут через WhatsApp получить доступ ко всем данным на телефоне пользователя
09:13
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Правящая партия Казахстана выдвинула кандидатуру Токаева на выборы президента
08:44
В Букингемском дворце еще не назначили дату коронации короля Великобритании Карла III
Обновлено в 08:09
Дэвид Харбор в образе Санта-Клауса противостоит грабителям в трейлере «Жестокой ночи»
03:02
«Надо перестать врать»: член Госдумы Андрей Картаполов призвал лучше информировать россиян об СВО
02:04
Кадырова включили в Книгу рекордов России как человека, против которого введено больше всего санкций
01:11
Ряд артистов Большого театра отстранили от выступлений. Возможно, из‑за несогласованных гастролей
вчера в 23:10
Из соцсетей Галины Хатчинс
Алек Болдуин и семья Галины Хатчинс, погибшей на съемках вестерна, пришли к соглашению. Фильм снимут
вчера в 23:08
Вышел финальный трейлер фильма «Мы» по роману Замятина
вчера в 22:15
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
Виктория Шанина
Сегодня в 12:13

Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Об этом сообщила Европейская комиссия.

Новые санкции подразумевают:

  • установку базы для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю, а также запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка с декабря, нефтепродуктов — с февраля;
  • запрет на импорт определенных видов стальной продукции, приборов, химикатов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, изделий из кожи и керамики, некоторых ювелирных изделий, сделанных не из золота;
  • запрет на оказание ИТ-услуг, юридических консультаций, архитектурных и инжиниринговых услуг российскому правительству и организациям;
  • запрет экспорта угля, включая каменноугольный кокс (используется на российских промышленных предприятиях), ряда электронных компонентов (необходимых для производства оружия), стрелкового оружия, некоторых химических веществ и технического оборудования, используемого в авиационном секторе;
  • персональные ограничения против лиц, связанных с проведением референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях;
  • запрет гражданам ЕС занимать должности в руководстве некоторых государственных предприятий России.

Седьмой пакет санкций ЕС против России был утвержден в июле. Ограничения ввели против 57 человек и нескольких компаний. Также страны Европейского союза ввели запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, имеющего российское происхождение или экспортированного из РФ.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ЕСЕврокомиссияПравительство РФ
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение