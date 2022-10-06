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В Таиланде бывший полицейский расстрелял 22 детей и 12 взрослых в детском саду
Семён Гудошников
Сегодня в 12:05

В Таиланде бывший полицейский открыл стрельбу в детском саду. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ и заявление полиции.

Убиты минимум 34 человека, среди которых 22 ребенка. По информации местной газеты Khaosod, ранены еще 12 человек, из которых 8 в тяжелом состоянии.

Стрельбу открыл подполковник Панья Хамраб, инцидент произошел в провинции Нонг Буа Лампху, на северо-востоке Таиланда. СМИ пишут, что Хамраба уволили из полиции из‑за того, что он употреблял наркотики.

Стрелок скрылся с места преступления на белом пикапе Toyota Vigo. По другой информации, после побега он покончил с собой. Также сообщается, что он застрелил свою жену и троих детей.

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