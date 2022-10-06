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В России почти на 13% выросло производство алкоголя
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Производство алкогольных напитков в России (не считая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) с января по сентябрь 2022 года выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

За девять месяцев было произведено 137,852 млн декалитров. В сентябре производство составило 19,866 млн декалитров — это на 15% больше, чем в августе.

Так, водки за 9 месяцев произвели на 8,8% больше, чем в прошлом году, — 58,211 млн декалитров. В сентябре по отношению к августу производство выросло на 22,7%, до 8,232 млн.

Коньячные предприятия за этот период выпустили на 7,7% больше напитков — 6,336 млн декалитров. За сентябрь — 746,1 тыс. (на 13,8% больше, чем в последний месяц лета).

Производство винодельческой продукции за 9 месяцев выросло на 6,1%, до 44,862 млн декалитров (в сентябре — на 12,6%, до 6,833 млн). Больше всего вырос выпуск ликерных вин — на 449,9% по сравнению с прошлым годом.

Слабоалкогольной продукции за 9 месяцев было произведено 13,321 млн декалитров, на 38,8% больше. В сентябре — 1,941 млн, на 7,6% больше, чем в августе.

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Росалкогольрегулирование
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