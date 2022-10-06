Организаторы концертов столкнулись с нехваткой технических специалистов и оборудования

Организаторы концертов и развлекательных мероприятий рассказали «Коммерсанту», что начали испытывать трудности с поиском оборудования. В частности, не хватает студийного оборудования, пультов управления звуком и светом, радиосистем, микрофонов и наушников.

Владелец DJStore Юрий Холодок говорит, что после начала спецоперации и введения западных санкций против России практически прекратились закупки и поставки оборудования из США и Европы.

Речь идет об оборудовании брендов Pioneer, Native Instruments, Arturia, микрофонах и наушниках Sennheiser, цифровых и аналоговых микшеров Allen & Heath, микрофонах и радиосистемах Shure и других, уточняет член Ассоциации ивент-диджеев Оливия Чистова.

Организаторы концертов арендуют необходимое оборудование у профильных компаний, заявляет руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС Энтертейнмент» Янина Татарицкая. Но, по ее словам, цены увеличились на 20–30%, а технику для крупных проектов и шоу приходится заказывать заранее, что влияет как на стоимость аренды, так и на сроки поставок.

Как отмечает Юрий Холодок, малые дистрибьюторы ввозят оборудование для концертов с помощью параллельного импорта, но у них нет гарантийного обслуживания, а ценообразование становится «хаотичным». Микрофоны и микшеры подорожали с 30 до 120–140 тыс. рублей.

Вместе с тем ряд компаний на рынке световой и звуковой техники лишился части специалистов.

«Некоторые были мобилизованы, другие решили покинуть страну. Если мобилизация продолжит набирать обороты, то нам придется отказаться от 30% наших заказов, так как выполнить их будет некому», — заявил собеседник «Коммерсанта», пожелавший остаться анонимным.