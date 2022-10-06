Алексей Учитель покинул Оскаровский комитет из‑за решения не выдвигать на премию фильм от России

Режиссер Алексей Учитель вышел из Оскаровского комитета после того, как российская Киноакадемия отказалась в этом году выдвигать картину на премию «Оскар». Об этом он рассказал ТАСС.

«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение, — отметил Учитель. — Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета», — заявил Учитель.

26 сентября президиум Киноакадемии России объявил, что страна не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году. После этого председатель оскаровской комиссии Павел Чухрай вышел из нее. Вместе с ним это сделали продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Чухрай, Николай Досталь, Вера Сторожева и Владимир Котт.

Алексей Учитель призывал к немедленной встрече участников Оскаровского комитета и президиума Киноакадемии России. «Мне пока не очень понятно, что происходит. Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично», — заявил он.

Учитель призывал выдвинуть российский фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Ранее о такой позиции заявляли он и Андрей Кончаловский. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был убежден, что участвовать в конкурсе сейчас бессмысленно.