В Госдуме предложили изымать брошенные на границе автомобили россиян

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов считает, что необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят изымать автомобили у россиян, которые уехали из страны и оставили их на границе. Об этом он заявил РИА «Новости».

Морозов предлагает ввести определенный срок, по истечению которого машина перейдет в собственность государства. Например, спустя месяц после того, как владелец транспортного средства покинул Россию.

«Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства», — отметил парламентарий.

Такую меру может разработать правительство, считает Морозов.

Ранее решить судьбу брошенных на границе автомобилей предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутат считает, что их необходимо отдать «семьям тех ребят, которые поехали [на спецоперацию]».

После объявления в России мобилизации на сухопутных границах с Грузией, Казахстаном, Монголией и Финляндией образовались многокилометровые пробки. Чтобы не потерять на выезд из страны несколько дней, некоторые начали оставлять машины и пересекать границу пешком.

Накануне стало известно, что автомобили, оставленные россиянами перед КПП «Верхний Ларс» на Российско-грузинской границе, были эвакуированы на штрафстоянку.