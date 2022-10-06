«Do for love»: посмотрите трейлер документального сериала о Zivert

Вышел трейлер документального сериала о российской поп-певице Zivert «Do for love». Премьера проекта, состоящего из трех эпизодов, пройдет в онлайн-кинотеатре Kion и на ютьюб-канале МТС Live 7 октября.

Сериал расскажет не только о музыкальной карьере Zivert, но и о ее обычной жизни до. В разное время Юлия Зиверт работала флористом, танцовщицей go-go, дизайнером одежды и стюардессой. Осознав однажды, что хочет заниматься лишь музыкой, она отправилась в студию звукозаписи.

«Думаю, людям будет интересно узнать, кто я, как я пришла к тому, что у меня есть сейчас, как создаются мои музыка, хореография и образы, и как протекает моя обычная, повседневная жизнь» — поделилась певица.

Режиссером сериала выступил Азат Григорян, снявший документалку «Баста. Суперигра» и смонтировавший картину о лейбле Басты «Газгольдер. Фильм».

Zivert получила известность в 2017 году, благодаря песням «Чак» и «Анестезия». В 2018-м представила дебютный EP «Сияй» и клип «Еще хочу», собравший более 128 млн просмотров. У певицы вышло два студийных альбома — Vinyl #1 (2019) и Vinyl #2 (2021). «Афиша Daily» брала большое интервью у артистки — об успехе песни «Life», работе стюардессой, восьмидесятых и виниле.