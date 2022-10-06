Дуров: хакеры могут через WhatsApp получить доступ ко всем данным на телефоне пользователя

Основатель Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале опубликовал большой пост, в котором призывает удалить мессенджер WhatsApp. По его словам, с его помощью хакеры могут получить доступ ко всем данным на телефоне пользователей.

«Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, о которой сообщил сам WhatsApp на прошлой неделе. Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp», — пишет бизнесмен.

Он добавил, что обновление WhatsApp до последней версии не гарантирует безопасность. Начиная с 2017-го и заканчивая 2020-м в мессенджере ежегодно обнаруживали точно такую же проблему безопасности, а до 2016-го в WhatsApp «вообще не было шифрования».

Дуров считает, такая тенденция означает, что почти наверняка после последнего обновления в WhatsApp появилась новая уязвимость и, вероятнее всего, ее нарочно встраивают разработчики. По его словам, мессенджер «уже 13 лет является инструментом слежки».

«Я не подталкиваю людей переходить на Telegram. С 700+ млн активных пользователей и 2 млн ежедневных регистраций Telegram не нуждается в дополнительном продвижении. Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp», — заключает Павел Дуров.