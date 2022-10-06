Правящая партия Казахстана выдвинула кандидатуру Токаева на выборы президента

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Правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом на внеочередные президентские выборы. Об этом сообщил корреспондент Kazinform.

Инициативу озвучил в ходе внеочередного XXIV съезда «Аманат» председатель партии Ерлан Кошанов.

«Мы не должны возвращаться в прошлое. Масштабные изменения должны иметь свое законное продолжение. А для достижения великой цели и идеалов, стоящих перед государством, нам нужен достойный лидер. Поэтому в качестве кандидата в президенты предлагаю Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — заявил на съезде Ерлан Кошанов.

В работе съезда приняли участие 1200 «аманатовцев». Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов сообщил, что партийцы единогласно проголосовали за выдвижение кандидатуры Токаева.

Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. Согласно поправкам в конституцию республики, которые утвердил Касым-Жомарт Токаев, новый президент сможет занимать этот пост только единожды, а президентский срок увеличивается до 7 лет.