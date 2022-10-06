Дэвид Харбор в образе Санта-Клауса противостоит грабителям в трейлере «Жестокой ночи»

В сети появился трейлер фильма «Жестокая ночь» («Violent Night»), в котором звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор сыграл роль отважного борца с преступностью — Санта-Клауса.

По сюжету в рождественскую ночь в дом одной обеспеченной семьи врываются грабители. Они берут в заложники всех, кто находится в здании, но на помощь семье приходит неожиданное подкрепление в виде Санты.

Выпив в местном баре, Санта-Клаус нехотя отправляется на работу. Там он, как ему и положено, развозит подарки детям. Волшебник проникает в камин захваченного дома — и сталкивается с нерадушным приемом.

Неизвестный мужчина направляет на Санту автомат и вступает с ним в перепалку. Тем временем напуганная девочка загадывает желание, чтобы волшебник спас ее семью. После этого оскорбленный рождественский дед обещает помочь ребенку.

«Ты в моем листе хороших детей», — говорит он девочке. Вскоре Санта-Клаус вступает в битву с плохими парнями. В одном из эпизодов он взрывает грабителей, а в другом защищает дом с молотом в руках.

Помимо Харборе, в фильме снялись Джон Лугеизамо и Эди Паттерсон. Режиссером остросюжетной комедии выступил Томми Виркола. Премьера «Жестокой ночи» пройдет в фестивале Comic Con в Нью-Йорке. В прокат лента выйдет 2 декабря — как раз к зимним праздникам.