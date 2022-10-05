«Надо перестать врать»: член Госдумы Андрей Картаполов призвал лучше информировать россиян о СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал лучше информировать россиян о ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом он заявил эфире канала «Соловьев Live».

Генерал-полковник заявил, что «надо перестать врать» и в сводках Минобороны отражать реальное положение дел на фронте. Это, по его мнению, необходимо, чтобы граждане ощущали опасность для родины, как это было во время Великой отечественной войны.

«У нас практически все приграничные села Белгородской области разрушены. У нас российский город Валуйки, город-крепость кстати, находится под постоянным огневым воздействием. Ну а мы узнаем об этом от кого угодно — от губернатора, от руководителей и владельцев телеграм-каналов, от наших военкоров, а больше ни от кого», — рассказал Картаполов.

По словам Картаполова, «сводки Минобороны практически не меняют своего содержания», но «народ-то знает». «И вот здесь начинается главная проблема. У нас ведь народ-то не глупый, далеко не глупый. Он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть», — отметил он.

Картаполов считает, что «это очень нехорошо» и может привести к потере «кредита доверия». «То, что касается мобилизации, здесь такая же картина, в общем-то», — добавил политик.

В своей речи генерал-полковник поддержал главного редактор RT Маргариту Симоньян, которая на прошлой неделе выступила с подобным призывом. «Надо заканчивать врать на всех уровнях, везде вообще в нашей стране: в банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях», — сказала она.