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Bloomberg: коронацию короля Великобритании Карла III назначили на 3 июня 2023 года
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:12

Церемонию коронации короля Великобритании Карла III проведут 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом сообщил Bloomberg.

По информации издания, коронация будет более скромной, нежели предыдущие церемонии. Вместе с королем будет коронована и его супруга — королева-консорт Камилла.

В связи с коронацией в Великобритании объявят дополнительные выходные. На какие дни они выпадут, пока неизвестно. Этот вопрос рассматривает правительство.

Bloomberg отмечает, что вместимость Вестминстерского аббатства составляет 2 тыс. человек. Это означает, что на коронации Карла III сможет присутствовать значительно меньшее число людей, чем на коронации его матери в 1953 году. Тогда церемонию своими глазами смогли увидеть более 8 тыс. гостей.

На момент коронации Карлу III исполнится уже 74 года. Он станет самым старшим монархом, который когда‑либо проходил коронацию в Великобритании. Королем Карл III был провозглашен 10 сентября после кончины Елизаветы II.

Королева Елизавета II умерла в силу естественных причин 8 сентября в возрасте 96 лет. Престол унаследовал ее старший сын Чарльз, при восшествии на престол он взял имя Карл III (в британской версии — Charles III).

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