Власти Гонконга раздадут 500 тысяч бесплатных авиабилетов для стимулирования туризма

Власти Гонконга выделят иностранным путешественникам 500 тыс. бесплатных авиабилетов, чтобы стимулировать туризм в городе после пандемии COVID-19. Об этом сообщило издание Singtao.

Предполагается, что билетную программу запустят после снятия всех коронавирусных ограничений в Гонконге. Это случится не ранее чем через три-шесть месяцев. Кто сможет претендовать на бесплатные авиабилеты, пока не уточняется.

Программу поддержки туризма разработали еще в 2020 году. Тогда правительство закупило авиабилеты, чтобы привлечь путешественников на фоне резкого падения турпотока.

Бесплатные билеты планировали предоставить туристам по принципу «при покупке одного — второй в подарок». Сохранится ли эта же схема реализации билетов сейчас, неизвестно.