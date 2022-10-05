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В Петербурге пройдет концерт музыкального проекта «Симфоническое кино»
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03

В Петербурге 9 октября пройдет концерт проекта «Симфоническое кино», основанного гитаристом рок-коллектива «Кино» Юрием Каспаряном. Он состоится в БКЗ «Октябрьский», рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Музыканты во главе с Каспаряном и бывшим солистом «Ленинграда» Игорем Вдовиным исполнят знаменитые композиции «Кино» в сопровождении симфонического оркестра. Дирижировать им будет Антон Шабуров.

В выступлении примут участие барабанщик Олег Шунцов и бас-гитарист Виктор Савич. Сопровождать концерт будет видеоряд, созданный Александром Цоем — сыном легендарного фронтмена «Кино» Виктора Цоя.

Визуальные образы «усилят эффект от любимой музыки и воссоздадут в зале атмосферу культовой группы», обещают участники проекта. Они надеются, что новое прочтение песен «Кино» позволит открыть в них новые смыслы.

Купить билеты на концерт «Симфонического кино» можно на «Афише». Также их можно попытаться выиграть в конкурсе на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

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