Ватикан подтвердил готовность стать посредником в диалоге российских и украинских властей

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Святой престол подтверждает готовность содействовать диалогу российских и украинских властей для мирного урегулирования. Его цитирует итальянская газета Il Messaggero.

Паролин говорил об этом еще в феврале. Сейчас он отметил, что встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам госсекретаря Ватикана, Лавров заявил, что страны Запада «бездействовали, пока Донбасс был ареной вялотекущего конфликта».

В начале октября папа римский Франциск обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить боевые действия и найти способ для переговоров.

Он заявил: «Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, глубоко опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате пережитой им агрессии, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире».

30 сентября Зеленский объявил (а спустя шесть дней оформил инициативу официально), что Украина не будет проводить переговоры с Россией, пока президентом остается Владимир Путин. Это произошло после подписания соглашений о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Во время предшествовавшей подписанию речи Путин призвал Киев к переговорам, но заявил, что итоги референдумов обсуждать с украинскими властями не намерен.

Папа римский Франциск неоднократно пытался оказать содействие урегулированию конфликта на территории Украины. В марте он навестил украинских детей в римском госпитале, а в мае заявлял о готовности приехать в Москву для встречи с Путиным.