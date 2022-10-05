Реклама
Новости
В «ГЭС-2» покажут последний фильм Гаспара Ульеля в рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1»
18:13
В России возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
17:59
Президент Киргизии: власти не будут экстрадировать россиян, приезжающих на фоне мобилизации
17:28
Омбудсмен призвала проверить смерть двоих мобилизованных в Свердловской области
17:07
У активистов «Голоса»* сразу в нескольких регионах проходят обыски
16:09
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся
16:06
zenitarka/Unsplash
МВД предложило присвоить коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров в новых субъектах России
15:54
Международная ассоциация бокса допустила российских спортсменов к соревнованиям
15:41
ЕС согласовал восьмой пакет санкций против России
15:26
Петербургский El Copitas не вошел в сотню лучших баров мира. В прошлом году он был десятым
14:59
Один из крупнейших банков Чехии перестал обслуживать российские карты UnionPay
14:48
Бывший ректор ВГИКа покончил с собой на западе Москвы
14:08
Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Минкульт: прокат фильмов без согласия правообладателей противоречит международным договорам России
13:44
Нобелевская премия по химии присуждена за методы сверхбыстрого создания молекул
12:57
Автомобили, оставленные у границы с Грузией, эвакуировали на штрафстоянку
12:46
Умер Дуглас Киркланд, автор классических фото Мэрилин Монро, Брижитт Бардо и Энди Уорхола
12:29
В России вырос спрос на антидепрессанты и успокоительные средства
11:36
Агентство «Москва»
В Москве детей мобилизованных будут зачислять в детские сады без очереди
11:32
Президент Российского книжного союза попросил не призывать работников полиграфической отрасли
10:30
СМИ: Россия и Турция обсудили использование турецкой платежной системы Troy вместо «Мира»
10:08
Президент Киргизии: власти не будут экстрадировать россиян, приезжающих на фоне мобилизации
Денис Ламехов
Сегодня в 17:28

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что власти страны не будут экстрадировать россиян, приезжающих на фоне мобилизации. Его цитирует The New York Times.

«Для нас это абсолютно незнакомый феномен», — сообщил Жапаров. Он отметил, что более миллиона киргизов сейчас трудятся в России. «Их граждане, конечно, могут приезжать сюда и свободно работать», — заявил президент.

По словам главы государства, приезд граждан России только поможет республике: «Мы не видим никакого вреда, но видим множество преимуществ». О точном числе въехавших россиян Жапаров не осведомлен.

Агентство «Интерфакс» приводит данные Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Киргизии. Согласно им, за восемь месяцев 2022 года регистрацию по месту жительства прошли 170 тыс. россиян. В прошлом году регистрацию прошли более 141 тыс. граждан России.

27 сентября в Министерстве обороны России заявили, что ведомство не обращалось и не планирует обращаться в государственные органы Казахстана, Грузии и других стран по поводу принудительного возвращения россиян.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Минобороны России
люди
Садыр Жапаров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение