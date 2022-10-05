Президент Киргизии: власти не будут экстрадировать россиян, приезжающих на фоне мобилизации

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что власти страны не будут экстрадировать россиян, приезжающих на фоне мобилизации. Его цитирует The New York Times.

«Для нас это абсолютно незнакомый феномен», — сообщил Жапаров. Он отметил, что более миллиона киргизов сейчас трудятся в России. «Их граждане, конечно, могут приезжать сюда и свободно работать», — заявил президент.

По словам главы государства, приезд граждан России только поможет республике: «Мы не видим никакого вреда, но видим множество преимуществ». О точном числе въехавших россиян Жапаров не осведомлен.

Агентство «Интерфакс» приводит данные Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Киргизии. Согласно им, за восемь месяцев 2022 года регистрацию по месту жительства прошли 170 тыс. россиян. В прошлом году регистрацию прошли более 141 тыс. граждан России.

27 сентября в Министерстве обороны России заявили, что ведомство не обращалось и не планирует обращаться в государственные органы Казахстана, Грузии и других стран по поводу принудительного возвращения россиян.