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Омбудсмен призвала проверить смерть двоих мобилизованных в Свердловской области
Денис Ламехов
Сегодня в 17:07

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что необходимо обратиться в военную прокуратуру и следственные органы для проверки условий мобилизации после гибели двоих мужчин в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны (поселок Порошино, Свердловская область). Ее цитирует ТАСС.

Москалькова заявила: обращения необходимы, чтобы «правильно была дана процессуальная оценка этим событиям». При этом она отметила, что уполномоченный по правам человека не вправе вмешиваться в следствие и судебный процесс.

О случившемся 3 октября рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, всего было зафиксировано три смерти: один мобилизованный умер от сердечного приступа, другой совершил самоубийство, третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщала о смерти двоих мужчин, призванных из Курганской области: «Оба из сельской местности. Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи». Она добавила, что обратилась в военную прокуратуру и военно-следственное управление.

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Госдума
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Татьяна МоскальковаМаксим Иванов
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