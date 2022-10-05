Петербургский El Copitas не вошел в сотню лучших баров мира. В прошлом году он был десятым

Петербургский бар El Copitas и московский Insider Bar не попали в рейтинг The World’s 50 Best Bars и его расширенную версию The World’s 100 Best Bars. В прошлом году они занимали десятую и тринадцатую позицию соответственно.

О решении не включать российские заведения в список в этом году было известно заранее. «Это полностью политическое решение, которое необходимо было принять в сложившейся ситуации. Многие крупные рейтинги, премии, бренды отказываются от поддержки баров и ресторанов и уходят с российского рынка», — пояснял «Афише Daily» совладелец El copitas Игорь Зернов.

Пиар-директор Goldman Group Арина Спиркина добавляла: «Не исключив российские бары, рейтинг рискует потерей спонсоров в будущем — и алкогольных, и медийных. Как вы знаете, крупные игроки приостановили коммерческую деятельность, и если бы The 50 Best продолжали включать проекты из России в свои рейтинги, то бренды остановили бы сотрудничество с ними».