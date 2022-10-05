Один из крупнейших банков Чехии перестал обслуживать российские карты UnionPay

Чешский Komerční banka (KB) — один из крупнейших банков страны — перестал работать с картами китайской платежной системы UnionPay, выданными российскими банками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дирекцию KB.

В частности, с российских карт UnionPay теперь невозможно снять наличные.

Такие карты также прекращают обслуживать банкоматы и других финансовых организаций. Каких именно, агентство не уточняет.

Соответствующие решения, по данным ТАСС, банки принимают самостоятельно. Причина — антироссийские санкции Евросоюза, ситуация может улучшиться когда ограничения будут смягчены.

В службе поддержки KB «Известиям» сообщили, что ограничение коснулось всех карт китайской платежной системы UnionPay вне зависимости от страны выпуска. С чем это связано, не уточняется.

Такая же ситуация сложилась в Испании, пишет газета. В начале октября в профильных телеграм-чатах стали появляться массовые жалобы на отказ в приеме карт UnionPay в ряде банкоматов страны. Держатели карт столкнулись с проблемой при снятии наличных в ATM банков Euronet, Kutxabank и ING.

Россияне стали активнее пользоваться картами UnionPay после начала спецоперации, когда Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт. Российские банки, попавшие под санкции, с конца апреля не могут выпускать карты UnionPay. К платежной системе «Мир» банки Чехии не подключены.