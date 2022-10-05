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Обновлено вчера в 18:44
Президент Российского книжного союза попросил не призывать работников полиграфической отрасли
Семён Гудошников
Сегодня в 10:30

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин попросил дать отсрочку от мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Степашина министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В документе говорится, что кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки»: дефицит кадров, устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций дополнились санкциями со стороны поставщиков. Сейчас штат 68% российских типографий не превышает 15 человек, в отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст работников в ряде модернизированных производств — 39 лет.

«Мобилизация же всех военнообязанных сотрудников первой и второй категории запаса полностью остановит производство в большей части предприятий», — отмечают в РКС. В стране перестанут выпускаться печатные СМИ, учебники и книги, предупреждают в союзе.

Мобилизация уже привела к отказу части кандидатов от трудоустройства из‑за нежелания иметь официальное место работы с постановкой на воинский учет, отмечает гендиректор тверской книжной типографии «Парето-Принт» Павел Арсеньев.

«Что будет, если у меня заберут главного механика? Я его столько лет искал, от него зависит работоспособность огромного предприятия», — отмечает он. При этом, по словам Арсеньева, администрация региона готова возвращать ценных сотрудников, предлагая им «дать других» взамен. Глава типографии считает, что отрасли необходимо системное решение по бронированию.

В указе Владимира Путина о мобилизации говорится лишь об одной профессиональной категории граждан, точно имеющих право на отсрочку, — работниках оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны заявляли, что призывать также не будут граждан с соответствующим высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков просил распространить отсрочку от призыва на работников сферы кино, занятых на съемках общественно значимых проектов.

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