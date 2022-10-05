Президент Российского книжного союза попросил не призывать работников полиграфической отрасли

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин попросил дать отсрочку от мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Степашина министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В документе говорится, что кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки»: дефицит кадров, устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций дополнились санкциями со стороны поставщиков. Сейчас штат 68% российских типографий не превышает 15 человек, в отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст работников в ряде модернизированных производств — 39 лет.

«Мобилизация же всех военнообязанных сотрудников первой и второй категории запаса полностью остановит производство в большей части предприятий», — отмечают в РКС. В стране перестанут выпускаться печатные СМИ, учебники и книги, предупреждают в союзе.

Мобилизация уже привела к отказу части кандидатов от трудоустройства из‑за нежелания иметь официальное место работы с постановкой на воинский учет, отмечает гендиректор тверской книжной типографии «Парето-Принт» Павел Арсеньев.

«Что будет, если у меня заберут главного механика? Я его столько лет искал, от него зависит работоспособность огромного предприятия», — отмечает он. При этом, по словам Арсеньева, администрация региона готова возвращать ценных сотрудников, предлагая им «дать других» взамен. Глава типографии считает, что отрасли необходимо системное решение по бронированию.

В указе Владимира Путина о мобилизации говорится лишь об одной профессиональной категории граждан, точно имеющих право на отсрочку, — работниках оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны заявляли, что призывать также не будут граждан с соответствующим высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков просил распространить отсрочку от призыва на работников сферы кино, занятых на съемках общественно значимых проектов.