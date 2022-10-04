Реклама
Новости
В сети появился новый трейлер фильма «Тилл» о трагедии Эмметта Тилла
02:11
В Швейцарии «МакДоналдс» начал принимать для оплаты криптовалюту
01:19
В России запустят новый федеральный проект по популяризации науки и технологий
вчера в 23:21
Флоренс Пью встречает девочку, отказывающуюся от еды месяцами, в трейлере «Чуда»
вчера в 22:31
Из соцсетей Антохи MC
Антоха MC выиграл дело о правах на свои песни. Он может не платить 2,5 млн рублей экс-продюсеру
вчера в 21:55
Вышел трейлер фильма «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес
вчера в 21:28
The Hatters дадут два концерта в «Главклубе»
вчера в 21:03
Bloomberg: Маск все же согласился купить Twitter по первоначально предложенной цене
вчера в 20:19
Россия и Индия могут заключить соглашение о взаимном показе фильмов
вчера в 20:11
200 тыс. мобилизованных и 700 тыс. уехавших, ответ Пугачевой хейтерам и другие новости дня
вчера в 20:06
Дайджест
Константин Богомолов сыграет в двух спектаклях Театра на Бронной
вчера в 18:59
Даниил Примак/Сообщество «Современника» во «ВКонтакте»
В «Современнике» отменили показ спектакля про парней, уходящих на войну
Обновлено вчера в 18:44
Луна выпустила сингл «Ще раз» и клип на него. Видео сняли в Киеве
вчера в 18:08
Машинописный сценарий «Зеркала» Андрея Тарковского выставили на аукцион за 1,8 млн рублей
вчера в 17:58
МИД: Россия полностью привержена заявлению о недопустимости ядерной войны
вчера в 17:49
Глава Карелии заявил о выполнении задания по мобилизации
вчера в 17:33
МЧС России/«ВКонтакте»
Трем фигурантам дела об аварии в метро, унесшей жизни 24 человек, дали условные сроки
вчера в 17:13
Forbes: Россию после 21 сентября покинули около 700 тыс. граждан
вчера в 16:49
Путин подписал указ, по которому срочники смогут служить в ФСБ по контракту
вчера в 16:42
Вышел трейлер «Банши Инишерина» — новой работы Мартина МакДоны с Колином Фарреллом
вчера в 16:06
В сети появился новый трейлер фильма «Тилл» о трагедии Эмметта Тилла
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:11

В сети появился новый трейлер фильма «Тилл», рассказывающего об убийстве 14-летнего темнокожего подростка из Чикаго и борьбе его матери за справедливость. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

Видео показывает, как Мэми Тилл Мобли предупреждает своего сына Эмметта быть осторожным перед поездкой к кузенам в Миссисипи. Мальчик не относится к словам матери всерьез и вскоре сталкивается с неприятностями в чужом штате.

Эмметт трагически погибает — его убивают из‑за расовых предрассудков. Мэми решает, что «мир должен увидеть, что случилось с сыном». Она отказывается от грима для покойника на похоронах и приглашает репортеров заснять изуродованное тело ребенка.

С помощью этих чудовищных фотографий убитая горем мать начинает кампанию по борьбе с расовой дискриминацией в США. Мэми Тилл Мобли станет одним из ярчайших активистов, добивавшихся равноправия для афроамериканцев.

Она проживет до 81 года и скончается в Чикаго только в 2003 году, спустя 47 лет после смерти сына. Всю свою жизнь она будет помогать афроамериканскому коммьюнити и в особенности детям из бедных семей.

Мэми проработает школьной учительницей целых 23 года и станет основательницей театральной труппы имени Эммета Тилла. На нее надгробии на кладбище Бурр-Оак выгравируют фразу: «Ее боль объединила нацию».

Мэми Тилл Мобли в фильме сыграла Даниель Дедуайлер, а Эммета — Джалин Холл. Также в картине снялись Хейли Беннетт («Девушка в поезде») и Вупи Голдберг («Привидение»), а также Шон Патрик Томас («За мной последний танец») и Джейми Лоусон («Первая леди»).

Режиссером ленты выступила кинематографистка Чинонье Чукву, известная по работе над сериалом «Соболезную вашей утрате» и картиной «Помилование». Она написала сценарий фильма совместно с Майклом Рейли и Китом Бешампом.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Вупи Голдберг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение