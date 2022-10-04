В сети появился новый трейлер фильма «Тилл» о трагедии Эмметта Тилла

В сети появился новый трейлер фильма «Тилл», рассказывающего об убийстве 14-летнего темнокожего подростка из Чикаго и борьбе его матери за справедливость. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

Видео показывает, как Мэми Тилл Мобли предупреждает своего сына Эмметта быть осторожным перед поездкой к кузенам в Миссисипи. Мальчик не относится к словам матери всерьез и вскоре сталкивается с неприятностями в чужом штате.

Эмметт трагически погибает — его убивают из‑за расовых предрассудков. Мэми решает, что «мир должен увидеть, что случилось с сыном». Она отказывается от грима для покойника на похоронах и приглашает репортеров заснять изуродованное тело ребенка.

С помощью этих чудовищных фотографий убитая горем мать начинает кампанию по борьбе с расовой дискриминацией в США. Мэми Тилл Мобли станет одним из ярчайших активистов, добивавшихся равноправия для афроамериканцев.

Она проживет до 81 года и скончается в Чикаго только в 2003 году, спустя 47 лет после смерти сына. Всю свою жизнь она будет помогать афроамериканскому коммьюнити и в особенности детям из бедных семей.

Мэми проработает школьной учительницей целых 23 года и станет основательницей театральной труппы имени Эммета Тилла. На нее надгробии на кладбище Бурр-Оак выгравируют фразу: «Ее боль объединила нацию».

Мэми Тилл Мобли в фильме сыграла Даниель Дедуайлер, а Эммета — Джалин Холл. Также в картине снялись Хейли Беннетт («Девушка в поезде») и Вупи Голдберг («Привидение»), а также Шон Патрик Томас («За мной последний танец») и Джейми Лоусон («Первая леди»).

Режиссером ленты выступила кинематографистка Чинонье Чукву, известная по работе над сериалом «Соболезную вашей утрате» и картиной «Помилование». Она написала сценарий фильма совместно с Майклом Рейли и Китом Бешампом.