В Швейцарии «МакДоналдс» начал принимать для оплаты криптовалюту

В Швейцарии один из ресторанов «МакДоналдс» начал принимать для оплаты криптовалюту. Об этом сообщил Bitcoin Magazine в своем твиттер-аккаунте.

Издание показало, как именно посетители ресторана в Лугано могут расплачиваться биткоинами, а также токенами USDT от компании Tether и LVGA. Эти криптовалюты были признаны в Лугано платежными средствами в марте 2022 года.

Жители Лугано также могут платить налоги с помощью криптовалюты. В будущем горожане получат возможность оплачивать коммунальные услуги, учебу в университете и парковку.

Предполагается, что криптовалюта станет платежным средством в свыше 200 магазинах и предприятиях Лугано. Власти города намерены превратить его в крупный блокчейн-хаб в Европе.

В 2021 году рестораны «МакДоналдс» начали принимать оплату криптовалютой в Сальвадоре. Страна стала первым государством, легализировавшим криптовалюту в качестве платежного средства.