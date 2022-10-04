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Вышел трейлер фильма «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:28

В сети появился трейлер фильма «Моя пиратская свадьба» («Shotgun Wedding»), главную роль в котором исполнила Дженнифер Лопес. Она, как можно догадаться по названию картины, сыграла невесту.

Жениха героини сыграл Джош Дюамель. По сюжету свадебное торжество пары прерывают преступники. Они берут в заложники гостей Дарси и Тома, включая мать жениха и бывшего парня невесты.

Самим молодоженам удается сбежать, но они оказываются одни посреди джунглей. Теперь возлюбленным придется уходить от преследования — и, конечно, освободить своих близких.

Режиссером ленты выступил Джейсон Мур, известный по фильмам «Сестры» и «Идеальный голос». Сценаристом стал Марк Хаммер. В актерский состав картины вошли Дженнифер Кулидж, Д’Арси Карден, Соня Брага и Ленни Кравиц.

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Дженнифер ЛопесДжош ДюамельДжейсон МурДженнифер КулиджСоня БрагаЛенни Кравиц
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