The Hatters дадут два концерта в «Главклубе»

3 и 4 ноября петербургская группа The Hatters выступит в московском «Главклубе». Билеты можно найти на «Афише».

На концертах коллектив исполнит свои главные хиты как со старых альбомов, так и с недавней пластинки «Golden Hits». При ее записи, по словам музыкантов, они хотели создать совершенно новую музыку. В этом им помог саунд-продюсер Денис Колесников, сотрудничавший с L’One, Филиппом Киркоровым, группами «Хлеб» и Little Big.

На концерт 3 ноября можно купить билет «Застолье с The Hatters». Он позволяет зайти на площадку одними из первых, попасть на эксклюзивный мини-сет перед выступлением, выпить, закусить и поговорить с участниками The Hatters, а также получить специальный мерч. Билет покупается отдельно и не дает доступ на основной концерт.

За шесть лет своего существования «Шляпники» успели записать четыре студийных альбома и выступить в качестве хедлайнера на крупнейших музыкальных фестивалях страны. Один из клипов для коллектива снял Эмир Кустурица.