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Константин Богомолов сыграет в двух спектаклях Театра на Бронной
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:59

Режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов примет участие в двух спектаклях в качестве актера. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

В октябре он трижды выйдет на сцену: 7 и 28 октября его можно будет увидеть в составе труппы постановки «Гамлет in Moscow», а 11 октября — в «Бесах Достоевского». Какие роли исполнит Богомолов, пока остается секретом.

«Гамлет in Moscow» — новый спектакль в репертуаре Театра на Бронной. Его премьера состоялась в июне 2022 года. В нем Богомолов, выступивший режиссером постановки, исследует человеческие страсти и пороки на основе пьесы Уилльяма Шекспира.

«Действие спектакля вписано в современный московский быт, о чем напрямую говорит название постановки. Многообразие столицы отражается на сцене настолько точно и подробно, что трагедия приобретает комичные черты», — говорится на сайте театра.

Спектакль длится три часа с двумя антрактами. Он поставлен в формате сцены-арены, приближая зрителя к происходящему. Действие «Гамлета in Moscow» продолжается также в фойе в антракте. Купить билеты на постановку можно на «Афише».

«Бесы Достоевского» тоже поставлены Богомоловым. «„Бесы“ — это и детектив, и мелодрама. „Бесы“ — это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век. „Бесы“ — об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей», — рассказал режиссер. Приобрести билеты на спектакль можно здесь.

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Константин БогомоловУилльям Шекспир
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