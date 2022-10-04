Машинописный сценарий «Зеркала» Андрея Тарковского выставили на аукцион за 1,8 млн рублей

На торги выставлен машинописный сценарий к фильму Андрея Тарковского «Зеркало». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

Стартовая цена — 1,8 млн рублей. В документе есть многочисленные рукописные правки, «Литфонд» называет его редакцию самой ранней и указывает дату — 1972 год.

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Экземпляр состоит из 76 листов. На последних пяти страницах — сопроводительная записка Тарковского: «Прежде, чем приступить к режиссерской разработке этого сценария, авторы хотят внести в него некоторые изменения с целью уточнить и обогатить идею будущего кинопроизведения и время действия событий, в нем изложенных».

В марте на аукцион был выставлен главный экземпляр сценария другой ленты Тарковского — «Солярис». Он был создан в период с января по март 1970 года и затем хранился у Светланы Рыкаловой, работавшей помощницей режиссера в 1960–1970-х годах. При стартовой цене в 4,5 млн рублей он был продан за 5,5 млн.