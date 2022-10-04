Путин подписал указ, по которому срочники смогут служить в ФСБ по контракту

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне смогут по контракту служить в органах Федеральной службы безопасности . Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, заключить первый контракт о прохождении соответствующей службы смогут военнослужащие-срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование, а также поступающие на военную службу по контракту.

Также документ разрешает заключать новый контракт в Службе внешней разведки и органах ФСБ гражданам, которые проходили военную службу по контракту и достигли предельного возраста для нее, но являются высококвалифицированными специалистами.