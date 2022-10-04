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В «Современнике» отменили показ спектакля про парней, уходящих на войну
Семён Гудошников
Сегодня в 15:41

В московском театре «Современник» отменили показ спектакля «Первый хлеб» про двух парней, которые идут на войну, утратив почву под ногами. Вместо него 3 октября покажут постановку «Игра в джин», заявили в театре.

Так «Первый хлеб» описывается на сайте «Современника»: «В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну — на одну из десятков войн, идущих на планете. В этом их боль, их несчастье. Быть свободными — невиданная роскошь для представителей этого поколения. Позволить подобное себе может разве что бабушка Нурия (героиня Лии Ахеджаковой) — острая на язык, немного юродивая и при этом обладающая какой‑то вселенской мудростью. Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы. Она непременно победит, эта бесстрашная бабушка».

При этом на сайте театра указана новая дата показа «Первого хлеба» — 17 октября. На нее доступны билеты. Как отметили в «Современнике», билеты, купленные на отмененный показ, действительны. Также их можно сдать до начала спектакля или заменить.

Накануне Лия Ахеджакова рассказала в интервью «Комсомольской правде», что в ноябрьской афише «Первого хлеба» нет. Она пояснила, что отмены связаны с тем, что главные роли исполняют парни призывного возраста.

«Директор мне сказал, что к 17 октября введут новых артистов, — говорит Ахеджакова. — Они тоже молодые. И тоже подлежат мобилизации. Это возраст такой. „Первого хлеба“ в ноябрьской афише нет. Очень жаль: этот спектакль попал в наше время (в нем речь о молодых ребятах, которые не знают, зачем и как жить, и уходят на войну — Ред.). Овации, зрители аплодируют стоя. В другом моем спектакле „Сказка про последнего ангела“ (Театр Наций) тоже играет одна молодежь. Это великий спектакль. Даже боюсь думать, что и его могут снять. Останется только „Джин“ (спектакль „Игра в джин“)? Потому что в нём играют два старых человека (сама Ахеджакова и Василий Бочкарев — Прим. ред.). Театр держится на молодежи. А что теперь? Будут женские театры или театры стариков», — отметила актриса.

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