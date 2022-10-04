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В России впервые сократился мобильный интернет-трафик. Причина — уход и блокировки зарубежных сайтов
Виктория Шанина
Сегодня в 10:21

В II квартале 2022 года россияне передали с мобильных устройств и приняли 8,35 млрд гигабайт данных — это на 0,19 млрд меньше, чем в предыдущем квартале. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Минцифры.

Ранее трафик мобильного интернета в России рос от квартала к кварталу и от года к году. В пресс-службе «Мегафона» подтвердили, что сокращение объемов трафика было зафиксировано в стране впервые.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что это связано с блокировкой ряда зарубежных сервисов либо их самостоятельного ухода из России после начала спецоперации.

«В марте 2022 года Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента», — отметили в пресс-службе Минцифры.

Также в ведомстве связали сокращение трафика с отменой ковидных ограничений — граждане вернулись к привычному графику работы.

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МегафонРоскомнадзор
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