NBC: Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Телеканал ссылается на правозащитную и благотворительную организацию под названием «Национальная сеть действий», которую основал активист и священник Эл Шарптон. Именно во время встречи с Шарптоном Байден и заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года, передает NBC.