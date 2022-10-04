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NBC: Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Денис Ламехов
Сегодня в 09:46

46-й президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок, сообщает NBC News.

Телеканал ссылается на правозащитную и благотворительную организацию под названием «Национальная сеть действий», которую основал активист и священник Эл Шарптон. Именно во время встречи с Шарптоном Байден и заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года, передает NBC.

«Я собираюсь сделать это снова», — сказал Байден, имея в виду новый президентский срок. Официальных комментариев от Белого дома пока не последовало. В предыдущие месяцы Джо Байден уклонялся от прямых ответов на вопросы о выдвижении.

Байден вступил в должность главы американского государства 20 января 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп долгое время отказывался признавать поражение на выборах.

Его сторонники, требовавшие пересмотра итогов голосования, организовали протестные акции, в том числе ворвались в здание конгресса в Вашингтоне. Позднее Трамп не раз допускал, что примет участие в следующих выборах.

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