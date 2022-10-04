«Известия»: Куба планирует подключиться к системе «Мир» до конца года

Власти Кубы намерены до конца года подключить свои банки к российской платежной системе «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей кубинского посольства в Москве.

«Основное внимание уделялось использованию карт „Мир“ в банкоматах острова. Мы видим здесь огромный потенциал, это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и станет преимуществом для тысяч российских гостей. Ожидается, что к концу года эти карты можно будет использовать на всей территории Кубы», — заявили в посольстве.