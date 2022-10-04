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«Известия»: Куба планирует подключиться к системе «Мир» до конца года
Виктория Шанина
Сегодня в 09:14

Власти Кубы намерены до конца года подключить свои банки к российской платежной системе «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей кубинского посольства в Москве.

«Основное внимание уделялось использованию карт „Мир“ в банкоматах острова. Мы видим здесь огромный потенциал, это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и станет преимуществом для тысяч российских гостей. Ожидается, что к концу года эти карты можно будет использовать на всей территории Кубы», — заявили в посольстве.

Первый этап подключения платежной системы близится к завершению. Его цель — взаимосвязь платежных систем Кубы и России.

Как выяснило издание, над внедрением «Мир» Гавана работает с конца 2021 года. В проекте задействована Национальная система платежных карт (НСПК).

Также о подключении к системе «Мир» задумались в Венесуэле. Российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал «Известиям», что сейчас власти республики анализируют информацию, необходимую для внедрения.

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