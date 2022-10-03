В Центре дизайна Artplay до конца года будут проходить бесплатные сеансы медитации

В Центре дизайна Artplay в Москве в ноябре и декабре состоятся бесплатные сеансы медитации в рамках проекта «Медитативная среда». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе площадки.

Первая сессия состоится уже 5 октября в 19:30. Ее проведет преподавательница йоги и медитации Тоня Арно. Следующие мероприятия будут проходить по средам вплоть до Нового года, записаться на них можно здесь.

«Для участия не нужно иметь специальных навыков, красивой одежды или дзен-настроения. От участника понадобится лишь внимание и намерение», — рассказали организаторы.

По их словам, гостям «Медитативной среды» предстоит искать точку опоры в своем теле и учиться концентрировать внимание на собственном дыхании. Регулярные занятия позволят участникам практик сформировать осознанность.

«Инструмент медитации полезно привносить в свой обычный день. Это позволяет не реагировать на то или иное событие мгновенно, а оставаться наблюдателем, давать себе пространство между вдохом и выдохом», — отметили в Artplay.

«Афиша Daily» неоднократно рассказывала про то, как практики осознанности позволяют справляться со стрессом, тревогой и жизненными трудностями. Наши авторы рассказывали, что будет, если медитировать каждый день. Также мы писали про научную пользу медитаций и советовали, с чего начать занятия.