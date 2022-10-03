Вышел трейлер фильма «Шрамы Парижа» о терактах 2015 года. В нем сыграл Жан Дюжарден

На ютьюб-канале Global Films появился дублированный трейлер фильма Сердрика Жименеса «Шрамы Парижа». Он выйдет на экраны кинотеатров в России 27 октября.

Картина расскажет о терактах, произошедших в столице Франции в 2015 году. Главными героями ленты станут два правоохранителя, которым предстоит расследовать преступления и предотвратить новые трагедии в Европе.

Главную роль в фильме исполнил французский актер Жан Дюжарден, известный по немой картине «Артист» и комедии Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Также в «Шрамах Парижа» снялись Лина Кудри, Марина Вакт, Анаис Демустье, Жереми Ренье.

В 2012 году Жан Дюжарден удостоился премии «Оскар» за роль в «Артисте». После этого он стал активнее сниматься за пределами Франции. Актер сыграл с Джорджем Клуни, Мэттом Деймоном и Биллом Мюрреем в «Охотниках за сокровищами», а в 2019 году появился вместе с Луи Гаррелем в фильме Романа Полански «Офицер и шпион».

Дюжарден работал с Седриком Жименесом над лентой «Французский транзит», а также с классиком французского кино Клодом Лелушем на съемках «Один плюс одна» и «12 мелодий любви». «Афиша Daily» рассказывала подробно о проекте «Оленья кожа» с участием Дюжардена.