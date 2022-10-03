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вчера в 16:52
10-летний шахматист обыграл Сергея Карякина на турнире в Подмосковье
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:06

10-летний шахматист Матвей Юрасов обыграл гроссмейстера Сергея Карякина во время сеанса одновременной игры на международном турнире «Шахматные звезды», который прошел в Подмосковье. Об этом сообщила «Газета.ру».

Партия продолжалась 40 ходов. Карякин в ней играл белыми фигурами. Юрасову удалось одержать победу и над другим именитым шахматистом — 24-летним чемпионом Европы Владиславом Артемьевым.

Артемьев выиграл турнир «Шахматные звезды» по быстрым шахматам. Его соперниками были Теймур Раджабов, Раунак Садвани и Владимир Крамник — они отстали от Артемьева на 1 очко. Еще 0,5 очка уступил Карякин.

Карякин начал играть в шахматы в пятилетнем возрасте и в 12 лет уже стал гроссмейстером. До 2021 года он считался самым молодым гроссмейстером в истории. В 2016 году Карякин пытался получить звание чемпиона мира, но проиграл Магнусу Карлсену. Он выигрывал мировое первенство по блицу и быстрым шахматам.

Владислав Артемьев же начал заниматься шахматами в семь лет. Гроссмейстером он был признан в 2014 году. В 2019 году стал чемпионом мира в командном турнире, в одной команде с ним выступал и Карякин.

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Сергей КарякинВладислав АртемьевТеймур РаджабовВладимир Крамник
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