Бобслеист Ильвир Хузин получил повестку в военкомат. Он — неоднократный призер Кубка мира

Российский бобслеист Ильвир Хузин получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на самого спортсмена.

Хузин заявил, что намерен посетить военкомат 4 октября. «Мне много раз приходилось защищать честь страны на международных соревнованиях. Я остаюсь действующим спортсменов и сейчас, но теперь, если понадобится, буду защищать ее в другом качестве», — сказал атлет.

Ильвир Хузин выступает в качестве разгоняющего боба-четверки. На этой позиции он выигрывал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Уистлере в 2012 году, а также становился бронзовым призером этапов в Ла-Плани и Сочи.

В данный момент Хузин — кандидат в сборную России по бобcлею. В сезоне 2021/22 он участвовал в этапах Кубка Европы. Спортсмену удалось выиграть две золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу.

Ранее члены сборной России по фигурному катанию Дмитрий Алиев и Макар Игнатов также получили повестки в военкомат. Федерация фигурного катания на коньках запросила для них отсрочку.

Такж повестку в военкомат в рамках мобилизации получил 37-летний футболист Динияр Билялетдинов. Его отец отметил, что бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года проходил воинскую службу «со спортивным уклоном».