«Госуслуги» создали форму для жалоб по частичной мобилизации

«Госуслуги» создали форму для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации, сообщают РИА «Новости». Обратиться может как сам мобилизованный, так и «любой другой человек».

Чтобы подать жалобу, нужно иметь данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. После этого информация попадет в призывную комиссию региона, где человек стоит на воинском учете.

РБК также пишет, что на «Госуслугах» теперь можно записаться в добровольцы для участия в военных действиях на Украине. Для этого тоже появилась отдельная форма.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» откроется специальный сервис для подтверждения и получения отсрочки от мобилизации. Его обещали создать 27 сентября, когда Минцифры представило список из 195 специальностей в сферах ИТ и связи, которые могут получить отсрочку.