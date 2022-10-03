В сети появился тизер-трейлер драмы «Эмансипация». В ней Уилл Смит сыграл раба

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Юлия Онодэра
Вчера в 22:11

В сети появился тизер-трейлер фильма «Эмансипация». Его снял американский режиссер Антуан Фукуа, известный по лентам «Тренировочный день», «Король Артур» и «Великий уравнитель».

Главную роль в картине исполнил Уилл Смит. Он сыграл беглого раба Питера, который во время Гражданской войны в США отправляется в опасное путешествие, чтобы воссоединиться со своей семьей.

В основу фильма легла реальная история. Она была рассказана Уильямом Н. Коллажем в книге «Эмансипация», вдохновленной фотографиями из издания Harper’s Weekly за 1863 год.

В них писатель увидел порабощенных темнокожих мужчин.Один из снимков назывался «Бичеванная спина», на нем была изображена изуродованная жестокими побоями спина мужчины по имени Питер.

Премьера картины состоится 2 декабря. «Эмансипация» появится на стриминговом сервисе Apple TV+ 9 декабря. В ленте появятся, помимо Смита, Бен Фостер, Чермейн Бингва, Гилберт Овуор, Мустафа Шакир, Стивен Огг, Грант Харви и другие актеры.

Коллаж выступил сценаристом экранизации. Продюсерами стал Смит, а также Джон Мон, Джоуи МакФарланд, Тод Блэк. Среди исполнительных продюсеров числятся Фукуа, Крис Брайхэм, Джеймс Ласситер, Хизер Вашингтон, Клифф Робертс, Глен Баскер.

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Уилл СмитАнтуан ФукуаБен ФостерМустафа ШакирСтивен Огг
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