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Съемки второго сезона «Колец власти» стартовали. Ради экономии сериал будут снимать в Великобритании
Рустам Абдуллин
Вчера в 22:23

Съемки второго сезона «Властелина колец: Колец власти» стартовали неподалеку от Лондона. В продолжении появится один из старейших и мудрейших эльфов Кирдан, но актера, который сыграет персонажа, не назвали.

Снимать новый сезон будут не в Новой Зеландии, как с первой частью и оригинальным фильмов, а в Великобритании. Перенос Amazon Studios объяснила экономией.

Первый сезон шоу снимался в Новой Зеландии на протяжении 18 месяцев во время пандемии. Во втором будет восемь эпизодов.

«Кольца власти» возглавили чарты стриминга за свою дебютную неделю с 1,3 млрд минут просмотров. Показатель «Дома Дракона» составил 781 млн минут.

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