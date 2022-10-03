Съемки второго сезона «Колец власти» стартовали. Ради экономии сериал будут снимать в Великобритании

Съемки второго сезона «Властелина колец: Колец власти» стартовали неподалеку от Лондона. В продолжении появится один из старейших и мудрейших эльфов Кирдан, но актера, который сыграет персонажа, не назвали.
Снимать новый сезон будут не в Новой Зеландии, как с первой частью и оригинальным фильмов, а в Великобритании. Перенос Amazon Studios объяснила экономией.
Первый сезон шоу снимался в Новой Зеландии на протяжении 18 месяцев во время пандемии. Во втором будет восемь эпизодов.
«Кольца власти» возглавили чарты стриминга за свою дебютную неделю с 1,3 млрд минут просмотров. Показатель «Дома Дракона» составил 781 млн минут.
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