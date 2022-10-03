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Юлия Онодэра
Вчера в 21:19

Представители 11 стран при Организации Объединенных Наций (ООН) призвали прекратить русофобию и дискриминацию русскоязычных людей. Об этом сообщил ТАСС.

На 51-й сессии Совета по правам человека Россия выступила против преследования русских людей по этническому и языковому признаку. К этому высказыванию присоединились десять государств.

Русофобию раскритиковали представители Беларуси, Боливии, Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР, Мьянмы, Никарагуа, Сирии и Эфиопии.

«Мы глубоко обеспокоены по поводу беспрецедентных масштабов и глубины дискриминации, развязанной в последние месяцы властями ряда государств», — заявил представитель России Никита Жуков.

Он призвал правительства иностранных государств покончить с «русофобской истерией» и «вернуться к ответственному выполнению своих обязательств по (соблюдению) прав человека».

Жуков подчеркнул, что русскоязычные люди сталкиваются с дискриминацией в сфере образования, медицины, банковских и других услуг. Также с препятствиями сталкивается бизнес. Кроме того, россиянам не позволяют участвовать в спортивных и культурных мероприятиях, они зачастую лишаются работы и собственности.

По мнению российской стороны, все эти ситуации могут быть расценены как «грубое нарушение Всеобщей декларации прав человека и обязательств государств, взятых в соответствии с международными соглашениями по правам человека».

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Никита Жуков
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