«Санкт-Петербург Опера» покажет оперу «Черевички» и «Норма» в Москве

Театральный коллектив «Санкт-Петербург Опера» приедет на гастроли в Москву. В октябре он покажет в столице две постановки. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

7 октября на сцене «Геликон-оперы» представят оперу Петра Чайковского «Черевички» по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Спектакль поставил основатель «Санкт-Петербург Оперы» Юрий Александров.

Роль Вакулы в постановке исполнит Ярамир Низамутдинов. Вместе с ним на сцене появятся Александра Ляпич, Лариса Поминова, Дмитрий Уди, Евгений Баев, Ефим Расторгуев и другие артисты.

А 8 октября на той же площадке труппа «Санкт-Петербург Оперы» покажет «Норму» Винченцо Беллини — также в постановке Александрова. Этот спектакль открыл 36-й сезон театра.

Постановка позволяет зрителям взглянуть на популярную в XIX веке трагедию Александра Суме, рассказывающую о покинутой и желающей мести женщине, в новом ракурсе, заявляли ее создатели.

Украшением оперы является каватина Нормы «Casta diva». Это произведение считается одним из самых трудных в репертуаре сопрано. Изначально оно было написано для Джудитты Пасты. В XX веке лишь несколько певиц могли справиться с партией, среди них были Мария Каллас, Монсеррат Кабалье, Галина Вишневская, Чечилия Бартоли. В Москве в роли Нормы предстанет Мария Бочманова.

Помимо Бочмановой, в спектакле задействованы Виктория Мартемьянова, Геворг Григорян, Сергей Алещенко, Владислав Мазанкин, Кристина Метелица. Приобрести билеты на «Норму» можно на сайте «Афиши». Там же продаются билеты на «Черевички».