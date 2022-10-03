Реклама
Новости
Миссис Крым-2022 оштрафовали за исполнение украинской народной песни «Червона калина»
вчера в 23:36
На Reddit заметили, что YouTube хочет сделать разрешение 4K платным
вчера в 23:24
Бобслеист Ильвир Хузин получил повестку в военкомат. Он — неоднократный призер Кубка мира
вчера в 22:50
Vanity Fair/Twitter
Съемки второго сезона «Колец власти» стартовали. Ради экономии сериал будут снимать в Великобритании
вчера в 22:23
В сети появился тизер-трейлер драмы «Эмансипация». В ней Уилл Смит сыграл раба
вчера в 22:11
Илон Маск предположил «наиболее вероятный» исход конфликта России и Украины. И устроил голосование
Обновлено вчера в 21:41
11 стран при ООН призвали прекратить русофобию. Среди них — Иран, КНДР и Мьянма
вчера в 21:19
«Санкт-Петербург Опера» покажет оперу «Черевички» и «Норма» в Москве
вчера в 20:47
Мобилизованные прибыли в ЛНР, Кадыров хочет в Книгу рекордов Гиннесса и другие новости дня
вчера в 20:42
Дайджест
В Казани школьница попыталась поджечь военкомат
вчера в 19:49
В Москве мобилизованным оплатят расходы на детские сады, кружки и продленку
вчера в 19:14
Kadyrov_95/Telegram
Кадыров хочет зафиксировать свой рекорд по числу санкций, введенных против него
вчера в 18:57
Минобороны России сообщило о прибытии мобилизованных граждан в ЛНР
вчера в 18:10
Центробанк вновь зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с начала марта
вчера в 18:04
Марину Овсянникову объявили в розыск
вчера в 17:02
Правительство: большую часть российского бизнеса в 2023 году освободят от плановых проверок
вчера в 16:52
Marvel Entertainment/YouTube
Вышел трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Релиз состоится уже в ноябре
вчера в 16:48
Литва высылает временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя
вчера в 16:07
Роскомнадзор проверит утечку 16,5 млн записей из базы онлайн-магазина DNS
вчера в 15:55
В Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один из них покончил с собой
вчера в 15:49
«Санкт-Петербург Опера» покажет оперу «Черевички» и «Норма» в Москве
Юлия Онодэра
Вчера в 20:47

Театральный коллектив «Санкт-Петербург Опера» приедет на гастроли в Москву. В октябре он покажет в столице две постановки. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

7 октября на сцене «Геликон-оперы» представят оперу Петра Чайковского «Черевички» по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Спектакль поставил основатель «Санкт-Петербург Оперы» Юрий Александров.

Роль Вакулы в постановке исполнит Ярамир Низамутдинов. Вместе с ним на сцене появятся Александра Ляпич, Лариса Поминова, Дмитрий Уди, Евгений Баев, Ефим Расторгуев и другие артисты.

А 8 октября на той же площадке труппа «Санкт-Петербург Оперы» покажет «Норму» Винченцо Беллини — также в постановке Александрова. Этот спектакль открыл 36-й сезон театра.

Постановка позволяет зрителям взглянуть на популярную в XIX веке трагедию Александра Суме, рассказывающую о покинутой и желающей мести женщине, в новом ракурсе, заявляли ее создатели.

Украшением оперы является каватина Нормы «Casta diva». Это произведение считается одним из самых трудных в репертуаре сопрано. Изначально оно было написано для Джудитты Пасты. В XX веке лишь несколько певиц могли справиться с партией, среди них были Мария Каллас, Монсеррат Кабалье, Галина Вишневская, Чечилия Бартоли. В Москве в роли Нормы предстанет Мария Бочманова.

Помимо Бочмановой, в спектакле задействованы Виктория Мартемьянова, Геворг Григорян, Сергей Алещенко, Владислав Мазанкин, Кристина Метелица. Приобрести билеты на «Норму» можно на сайте «Афиши». Там же продаются билеты на «Черевички».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Юрий АлександровПетр ЧайковскийНиколай ГогольВинченцо БеллиниМария Бочманова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение