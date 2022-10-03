Центробанк вновь зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с начала марта

30 сентября спрос на наличные вновь вырос до максимального значения с начала весны: в указанный день он составил 144,8 млрд рублей, отмечается в статистике Центробанка. Внимание на данные обратил Forbes.

Резкий всплеск (более чем вдвое по сравнению с 29 сентября) совпал с датой подписания договоров о присоединении к России новых территорий.

В последний раз объем спроса на наличность превышал нынешнее значение 4 марта: тогда он вырос на 151,5 млрд рублей. Предыдущий сопоставимый с мартовским скачок был отмечен 22 сентября, на следующий день после объявления в России частичной мобилизации.

28 сентября Центробанк так объяснил резкий рост спроса: «Мы исходим из того, что значительная часть этого — так скажем, это не столько снятие наличными из банков, сколько подкрепление касс и банкоматов банков для того, чтобы обеспечить потенциальный повышенный спрос».

Опрошенные РБК эксперты заявляли, что технически данные ЦБ демонстрируют весь объем наличности, которая была выпущена в обращение через банкоматы и кассы банков, но эти цифры как раз близки к величине снятия наличных населением и предприятиями, так как кредитные организации наполняют кассы в зависимости от спроса клиентов.