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11:56
Центробанк вновь зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с начала марта
Денис Ламехов
Сегодня в 18:04

30 сентября спрос на наличные вновь вырос до максимального значения с начала весны: в указанный день он составил 144,8 млрд рублей, отмечается в статистике Центробанка. Внимание на данные обратил Forbes.

Резкий всплеск (более чем вдвое по сравнению с 29 сентября) совпал с датой подписания договоров о присоединении к России новых территорий.

В последний раз объем спроса на наличность превышал нынешнее значение 4 марта: тогда он вырос на 151,5 млрд рублей. Предыдущий сопоставимый с мартовским скачок был отмечен 22 сентября, на следующий день после объявления в России частичной мобилизации.

28 сентября Центробанк так объяснил резкий рост спроса: «Мы исходим из того, что значительная часть этого — так скажем, это не столько снятие наличными из банков, сколько подкрепление касс и банкоматов банков для того, чтобы обеспечить потенциальный повышенный спрос».

Опрошенные РБК эксперты заявляли, что технически данные ЦБ демонстрируют весь объем наличности, которая была выпущена в обращение через банкоматы и кассы банков, но эти цифры как раз близки к величине снятия наличных населением и предприятиями, так как кредитные организации наполняют кассы в зависимости от спроса клиентов.

Абсолютный рекорд был установлен 25 февраля, на следующий день после начала военной операции на территории Украины. Тогда объем наличных увеличился на 1,4 трлн рублей.

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