Литва высылает временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя

Министерство иностранных дел Литвы объявило временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя персоной нон грата. Он должен покинуть республику в течение пяти дней, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Решение принято с учетом информации, предоставленной ответственными органами, подтверждающей тот факт, что в последнее время действия и заявления С.Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, рассматриваются как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и, следовательно, как нарушение Единой конвенции о дипломатических отношениях», — говорится в сообщении МИД.

В нем также отмечается, что представитель посольства России в Литве «выразил решительный протест в связи с объявленным президентом России 30 сентября незаконным решением о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей».

По информации радио Sputnik, российская сторона даст соответствующий ответ.