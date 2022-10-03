Роскомнадзор проверит утечку 16,5 млн записей из базы онлайн-магазина DNS

Роскомнадзор проведет проверку по факту утечки персональных данных клиентов и сотрудников онлайн-магазина техники DNS. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

Данные об инциденте, исходя из сообщения РКН, поступили его сотрудникам накануне, 2 октября. Первые сообщения о сливе данных появились в ряде телеграм-каналов днем ранее. DNS подтвердил факт взлома.

Согласно сообщению интернет-ретейлера, взлом осуществлялся с зарубежных серверов. Представитель DNS заявил: «Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании».

В утекшей базе можно найти 16,5 млн записей о покупателях DNS с именами и фамилиями (не для всех записей), адресами электронных почт (7,7 млн уникальных) и телефонами (11,4 млн уникальных номеров). Часть информации получили не ранее 19 сентября 2022 года.

Это еще одна крупная утечка из баз российских компаний в 2022 году. 22 марта в сети начала распространяться карта с персональной информацией клиентов «Яндекс Еды». 29 июля были слиты данные пользователей «Почты России».