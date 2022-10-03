Организаторы премии кинокритиков «Белый слон» отказались от церемонии награждения

Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в текущем сезоне не будет проводить церемонию награждения лауреатов. Об этом сообщает ТАСС.

Экспертный совет премии проголосует за лучшие ленты и актеров, затем будет опубликовано итоговое заявление. Ориентировочный срок релиза — 16 января 2023 года. Когда будут представлены длинный и короткий списки, не сообщается.

В 2021-м главный приз «Белого слона» получила картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Награда за лучшую мужскую роль — у сыгравшего Волконогова Юры Борисова, за лучшую женскую — у Миланы Агузаровой за «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова.

В 2020 году лучшим фильмом признали драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Специальный приз «Событие года» достался Алексею Навальному и его команде за фильмы-расследования.

Еще до публикации итогов Кончаловский попросил организаторов снять его ленту с номинации. По его словам, награждение расследований Алексея Навального в категории «Событие года» — это политический жест и потому противоречит философии «Белого слона». На фоне разногласий, стоит ли награждать фильмы оппозиционера, Союз кинематографистов в марте вышел из числа учредителей премии.