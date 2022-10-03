ЦБ обязал банки идентифицировать устройства, с которых россияне проводят онлайн-операции

С 1 октября Центробанк обязал российские банки идентифицировать все устройства, с которых клиенты совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты. Указания ЦБ цитирует «Интерфакс».

Как сообщается, новые меры необходимы для защиты клиентов от действий кибермошенников. Также граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции, лимит на определенный период времени или ограничивать максимальную сумму транзакции.

Согласно сообщению Банка России, сделать это можно будет бесплатно и неограниченное количество раз. Если клиент обслуживается в нескольких банках, то необходимо будет обратиться в каждый из них. Способ подачи такого обращения — через сайт, приложение, по телефону или в офисе — кредитные организации будут устанавливать сами.

«Интерфакс» приводит комментарии нескольких российских банков. В ВТБ не назвали конкретного способа для получения услуги, однако отметили, что большинство лимитов можно установить дистанционно. В Газпромбанке это можно будет сделать в офисе, также прорабатывается возможность подачи заявок через кол-центр. Клиентам Промсвязьбанка также нужно будет лично обратиться в отделение.