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Россияне Капризов, Кучеров и Шестеркин вошли в топ-20 игроков НХЛ

Россияне Кирилл Капризов, Никита Кучеров и Игорь Шестеркин вошли в двадцатку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин занимает в рейтинге 11-е место, форвард «Тампы» Кучеров — 13-е, а нападающий «Миннесоты» Капризов — 14-е.

Также во вторую двадцатку вошли Роман Йоси («Нэшвилл»), Митч Марнер («Торонто»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Джонатан Юбердо («Калгари»), Стивен Стэмкос («Тампа»), Микко Рантанен («Колорадо») и Джонни Годро («Коламбус»).

НХЛ публикует рейтинг постепенно. В третьей десятке топа оказался форвард «Нью-Йорк Рейнджерс», россиянин Артемий Панарин (он занимает 21-е место). Всего в топ-50 находятся четыре российских игрока.

Позднее будет опубликован топ-10. Предположительно, в нем должен оказаться российский хоккеист Александр Овечкин. НХЛ объединяет профессиональные хоккейные клубы США и Канады. В одном из таких и играет Овечкин — он является капитаном «Вашингтон Кэпиталз».