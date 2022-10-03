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вчера в 13:01
Россия вновь стала первой по числу туристов в Анталье
Виктория Шанина
Сегодня в 07:10

В сентябре Россия вновь заняла первое место в рейтинге по количеству прибывших туристов на главный пляжный курорт Турции — в Анталью. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные губернатора курорта.

По количеству прибытий в город Россия опередила Германию на 36,5%, а Великобританию — на 269%. В конце сентября прибывших россиян оказалось существенно больше, чем уехавших.

На самолетах в сентябре 2022 года на курорты Антальи прибыли 544 203 пассажира из России. Для сравнения: в мае в город прилетели 224 тыс. россиян, в июне — уже 417 тыс.

Всю весну и лето в лидерах по этому показателю была Германия. Однако в сентябре число прибывших немцев снизилось до 399 тыс. Из Великобритании за этот месяц прилетели 147 тыс. туристов.

После введения 21 сентября в России частичной мобилизации россияне раскупили билеты в соседние и не требующие визы для въезда страны до конца месяца. В числе таких стран была и Турция.

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Ассоциация туроператоров России
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