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вчера в 20:28
Дмитрий Озерков покинул пост заведующего отделом современного искусства Эрмитажа
Виктория Шанина
Сегодня в 17:59

Искусствовед Дмитрий Озерков увольняется с должности заведующего отделом современного искусства Эрмитажа спустя 22 года сотрудничества с музеем. Об этом он сообщил в своем инстаграме*.

По словам Озеркова, он решил уволиться после начала спецоперации. А после выхода интервью резонансного интервью директора музея Михаила Пиотровского он убедился в своем намерении.

Дмитрий Озерков добавил, что создание отдела современного искусства в Эрмитаже в 2006 году должно было «возродить старую коллекцию и придать новый вектор развития», и в итоге отдел «повлиял на имидж и сформировал статус музея».

Перед увольнением искусствовед передал ту часть коллекции, за которую отвечал, и с марта не участвовал в деятельности музея. Также он перестал участвовать в программе Art and Science ИТМО, в галерее мультимедиаискусства «Цифергауз», в городском Совете по культуре при губернаторе и других проектах.

Кроме того, Озерков покинул Россию. К посту об увольнении из Эрмитажа он прикрепил фотографию из самолета со знаком «Выход».

«Уехал, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией», — написал Озерков.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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тэги
Эрмитаж
люди
Дмитрий ОзерковМихаил Пиотровский
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