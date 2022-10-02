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вчера в 20:28
На границе с Грузией россиянам вручили как минимум 180 повесток
Виктория Шанина
Сегодня в 16:05

Сотрудники военкомата на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе вручили более 180 повесток россиянам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя военного комиссара Северной Осетии Абрила Абдуллаева.

По словам Абдуллаева, мужчины получили повестки в рамках частичной мобилизации, выдавали их сотрудники мобильного контрольного пункта военного комиссариата.

После введения частичной мобилизации в России перед пропускным пунктом «Верхний Ларс» на границе с Грузией образовались многокилометровые пробки. 26 сентября стало известно, что за семь дней российско-грузинскую границу пересекли 115 тыс. человек, на тот момент перед КПП стояли около 3500 машин.

На въездах в Северную Осетию и на «Верхнем Ларсе» были организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Они и вручали повестки подлежащим мобилизации резервистам, в том числе тем, кто стоит на учете в других регионах.

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