На границе с Грузией россиянам вручили как минимум 180 повесток

Сотрудники военкомата на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе вручили более 180 повесток россиянам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя военного комиссара Северной Осетии Абрила Абдуллаева.

По словам Абдуллаева, мужчины получили повестки в рамках частичной мобилизации, выдавали их сотрудники мобильного контрольного пункта военного комиссариата.

После введения частичной мобилизации в России перед пропускным пунктом «Верхний Ларс» на границе с Грузией образовались многокилометровые пробки. 26 сентября стало известно, что за семь дней российско-грузинскую границу пересекли 115 тыс. человек, на тот момент перед КПП стояли около 3500 машин.

На въездах в Северную Осетию и на «Верхнем Ларсе» были организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Они и вручали повестки подлежащим мобилизации резервистам, в том числе тем, кто стоит на учете в других регионах.