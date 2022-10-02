КС РФ одобрил принятие новых субъектов, РКН заблокировал SoundCloud и другие новости дня

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Виктория Шанина
Сегодня в 15:05

Конституционный суд РФ одобрил документы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Руководители областей будут именоваться губернаторами, а ДНР и ЛНР — главами республик. Выборы пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года, а врио назначит Владимир Путин.

Денежной единицей на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей после присоединения к России будет рубль. Расчеты в гривнах будут допускаться только до 31 декабря 2022 года.

Девять европейских стран официально поддержали вступление Украины в НАТО. С совместным заявлением выступили президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии.

Число уголовных дел за уклонение от армии после весенней призывной кампании в России приблизилось к максимуму за 10 лет. Однако после объявления частичной мобилизации такие дела резко перестали поступать в суды.

Монахов могут призвать в рамках частичной мобилизации, если у них есть военный билет. В самой церкви говорили, что в рамках военной спецоперации они могут служить только как военные священники.

Погранслужба Польши сообщила о значительном росте попыток нелегального перехода белорусско-польской границы. 1 октября на территорию страны из Беларуси пытались незаконно попасть 120 человек — еще в сентябре польские пограничники ежедневно фиксировали всего от 20 до 65 таких случаев.

РКН по требованию Генпрокуратуры заблокировал музыкальный стриминг SoundCloud. Доступ к платформе ограничили на основании статьи 15.3 Федерального закона, по которой сервисы обвиняются в призывах к массовым беспорядкам и экстремизму или распространении фейков.

За прошлую неделю в России отменили или перенесли около сотни концертов, фестивалей и вечеринок. На следующий день после объявления мобилизации организаторы внесли на 270% больше корректировок в график мероприятий, чем средняя норма.

В DNS подтвердили утечку персональных данных клиентов и сотрудников из‑за атаки хакеров. Накануне в открытом доступе оказались 16,5 млн записей о покупателях с именами, адресами электронных почт и телефонами.

Представитель Брюса Уиллиса и российская Deepсake опровергли информацию о покупке прав на образ актера. «Брюс не мог никому продать никакие права, они принадлежат ему по умолчанию», — уточнили в компании.

Писательница Джойс Кэрол Оутс, которая написала роман «Блондинка», выразила мнение по поводу неоднозначного портрета Мэрилин Монро в одноименном фильме Netflix. Она назвала картину блестящим произведением «не для слабонервных». Подробнее рассказываем о реакции Оутс здесь.

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Конституционный судНАТО
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